Mike Maignan, paradossalmente, può in un certo senso sbloccare il mercato dell’Inter: scopriamo di più a riguardo. Mike Maignan è davvero un giocatore importante per il Milan. Specialmente dopo l’addio di Theo Hernandez, lui e Rafael Leao rimangono gli ultimi due grandi calciatori rimasti ai rossoneri dopo la conquista dello scudetto numero 19 da parte del Diavolo. Massimiliano Allegri ha voluto fortemente entrambi per quello che è il nuovo corso del club, dopo qualche anno di grande difficoltà dopo l’addio di Stefano Pioli e le guide tecniche di Paulo Fonseca e Sergio Conceicao. Tuttavia, non è assolutamente detto che rimanga a Milanello anche la prossima stagione. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

Tutto deciso per Maignan: l'Inter ha il suo nuovo portiere