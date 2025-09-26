Tutti i sondaggi dicono che vinceremo noi

Giacomo Rossi, in campagna elettorale giorno e notte, è già pronto a fare un bilancio, ancor prima del voto. Come va? "E’ tutto molto positivo. E’ stata una campagna elettorale lunga e faticosa dove cercato di fare più date possibili nel territorio. In giro abbiamo trovato tanto entusiasmo nei nostri confronti". Che previsioni avete? "Tutti i sondaggi dicono che la coalizione del presidente Acquaroli è in vantaggio ed io lo credo realmente sia perché la gente comprende il lavoro che stiamo portando avanti e vogliamo finire, sia perché non crede al fumo venduto da Ricci. Come Civici Marche siamo attestati da tutti i sondaggi oltre la soglia di sbarramento e se supereremo il 3% potremo avere diritto ad un assessorato ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Tutti i sondaggi dicono che vinceremo noi"

In questa notizia si parla di: tutti - sondaggi

Sondaggi politici, crescono tutti i partiti di testa: bene Fratelli d’Italia, Pd, 5 Stelle e Lega

Calciomercato Juve: il Milan non ha in mente solo Vlahovic, sondaggi anche per Nkunku del Chelsea. Nuova pista per i rossoneri, ecco tutti i dettagli dell’operazione

Sondaggi politici, un solo partito ha stracciato tutti: ecco chi

Regionali Toscana, tutti i sondaggi prima del buio! - Polls Giani o Tomasi? In questa puntata di Polls analizziamo le elezioni regionali in Toscana, subito prima che scatti il buio dei sondaggi! I candidati, lo storico elettorale recente e tutti i sondaggi. Ma non s - X Vai su X

Sondaggi Bidimedia - Studi e Proiezioni Elettorali. . In questa puntata di Polls analizziamo le elezioni regionali in Calabria che si terranno tra meno di tre settimane. I candidati, lo storico elettorale recente e tutti i sondaggi diffusi sulle elezioni, subito prima che - facebook.com Vai su Facebook

Salvini, di sondaggi non si parla ma nelle Marche siamo avanti - "Io sento un'ottima aria, ho visto qualche sondaggio, siamo avanti, ma non basta essere avanti" perché "nella vita puoi vincere o perdere per 10 voti". Da ansa.it

Tutti dicono di essere d'accordo con la sfuriata di Italiano, ma siamo al 26 agosto e nessun direttore ha completato la squadra. Conte la scorsa stagione non avrebbe vinto se... - Nato a Napoli il 10/03/88, laureato in Filosofia e Politica presso l'Università Orientale di Napoli. Si legge su tuttomercatoweb.com