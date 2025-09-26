Tutti i risultati della prima giornata di Europa League
Bologna, 25 settembre 2025 - Si è chiusa questa sera la prima giornata della fase a gironi dell’ Europa League 2025-26, con nove partite in programma e un bilancio all’insegna dell’equilibrio. Solo un pareggio — quello tra Ferencvaros e Viktoria Plzen — in una serata ricca di sfide combattute e risultati maturati spesso nei minuti finali. L'unica italiana in campo, il Bologna, inizia con una sconfitta il proprio cammino europeo: al Villa Park di Birmingham arriva una sconfitta di misura contro l’ Aston Villa. A decidere la sfida è la rete del capitano degli inglesi, John McGinn, nel primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: tutti - risultati
Badminton, Mondiali 2025: risultati 28 agosto. Disputati tutti gli ottavi di finale dei cinque tabelloni
Mondiale per Club, il tabellone dei quarti di finale: tutti i risultati e le classifiche aggiornate
Mondiale per Club, il tabellone dei quarti di finale: tutti i risultati e le classifiche aggiornate
MONDIALI ASSOLUTI, FINALI 25 SETTEMBRE: I RISULTATI Gara per gara, le prestazioni dell'Italia in continuo aggiornamento Clicca qui per consultare tutti i risultati https://tinyurl.com/5bze7nsv DUE SENZA FEMMINILE Laura Meriano e Alic - facebook.com Vai su Facebook
Tutti i risultati della prima giornata di Europa League - Goleada del Panathinaikos sullo Young Boys, Lille di misura sul Brann nel finale. Si legge su msn.com
Prima giornata Europa League: cade il Bologna contro l'Aston Villa, vittorie in trasferta per Genk e Lyon - Nella prima giornata di UEFA Europa League, il Bologna perde in casa dell'Aston Villa, mentre vincono in trasferta Genk e Lyon. Lo riporta it.uefa.com