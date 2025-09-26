Bologna, 25 settembre 2025 - Si è chiusa questa sera la prima giornata della fase a gironi dell’ Europa League 2025-26, con nove partite in programma e un bilancio all’insegna dell’equilibrio. Solo un pareggio — quello tra Ferencvaros e Viktoria Plzen — in una serata ricca di sfide combattute e risultati maturati spesso nei minuti finali. L'unica italiana in campo, il Bologna, inizia con una sconfitta il proprio cammino europeo: al Villa Park di Birmingham arriva una sconfitta di misura contro l’ Aston Villa. A decidere la sfida è la rete del capitano degli inglesi, John McGinn, nel primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tutti i risultati della prima giornata di Europa League