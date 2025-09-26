Stavolta non ci sono stati i brindisi che, il 18 settembre scorso a Montecitorio, hanno accompagnato il terzo via libera alla legge di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Ma l’approvazione in via definitiva della legge delega in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, avvenuta martedì al Senato, ha comunque provocato non poco giubilo per maggioranza e governo. In primis per aver neutralizzato la proposta con cui, da inizio legislatura, le forze di opposizione chiedevano di introdurre un salario minimo di 9 euro l’ora. Tutto inutile: l’esecutivo considera tale misura, già esistente in 22 Paesi europei su 27, “sovietica” (sic!). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Tutti i rischi della delega sul (non) salario minimo