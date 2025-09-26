Tutti contro Crugnola Voce ai protagonisti del New Rally del Ticino

Il pluricampione italiano Andrea Crugnola proverà a rubare lo scettro del recordman Kevin Gilardoni. Partenza da Mendrisio alle 20.31 con ordine di partenza inverso a partire dalle storiche. Oggi la speciale “Chicco d’Oro”, domani Isone e Valcolla da ripetersi due volte. Il grande giorno è arrivato: scatta infatti oggi la 27esima edizione del New Rally . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

