Tutti contro Crugnola Voce ai protagonisti del New Rally del Ticino
Il pluricampione italiano Andrea Crugnola proverà a rubare lo scettro del recordman Kevin Gilardoni. Partenza da Mendrisio alle 20.31 con ordine di partenza inverso a partire dalle storiche. Oggi la speciale “Chicco d’Oro”, domani Isone e Valcolla da ripetersi due volte. Il grande giorno è arrivato: scatta infatti oggi la 27esima edizione del New Rally . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
