Se pensavi che la tua doccia fosse solo un gesto quotidiano, preparati a ricrederti. Olay Body e Secret hanno appena lanciato una collezione in edizione limitata ispirata a Wicked: For Good, il capitolo finale della saga che sbarcherà al cinema il 21 novembre (mentre da noi fortunelli il 19). L’idea è semplice: trasformare prodotti come bagnoschiuma e deodorante in piccoli rituali incantati, capaci di evocare le atmosfere di Oz e le sue streghe leggendarie. Olay Body e Secret portano la magia di Wicked nella tua routine beauty. La collezione gioca su due anime opposte ma complementari. Da una parte c’è Couldn’t Be Lovelier, un mix fruttato e frizzante che richiama la luminosità di Glinda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tutte le strade portano a Oz: Olay Body & Secret lanciano la collezione Wicked: For Good