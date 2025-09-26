Tutte le strade portano a Oz | Olay Body & Secret lanciano la collezione Wicked | For Good
Se pensavi che la tua doccia fosse solo un gesto quotidiano, preparati a ricrederti. Olay Body e Secret hanno appena lanciato una collezione in edizione limitata ispirata a Wicked: For Good, il capitolo finale della saga che sbarcherà al cinema il 21 novembre (mentre da noi fortunelli il 19). L’idea è semplice: trasformare prodotti come bagnoschiuma e deodorante in piccoli rituali incantati, capaci di evocare le atmosfere di Oz e le sue streghe leggendarie. Olay Body e Secret portano la magia di Wicked nella tua routine beauty. La collezione gioca su due anime opposte ma complementari. Da una parte c’è Couldn’t Be Lovelier, un mix fruttato e frizzante che richiama la luminosità di Glinda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: tutte - strade
Arrivano le bancarelle: tutte le strade chiuse in città
Passa il maxi corteo contro Pedemontana: tutte le strade chiuse (fino a stasera)
Lavori all'Arenella, tutte le strade della zona collinare interessate dagli interventi
Tutte le strade portano a...Roma! Non perderti l’appuntamento con Eternal City Moto Show! Ti aspettiamo al Convention Center “”La Nuvola”” questo weekend, il 27 e il 28 settembre! Acquista subito il tuo biglietto! eternalcitymotorcycleshow.com #HarleyDavid - facebook.com Vai su Facebook
Tutte le strade dei viandanti: la 36ma Biennale di San Paolo https://ift.tt/rxHWKpZ - X Vai su X
"Pradè tutte le strade portano a Roma, prendine una e vai a...": Fiorentina, alta tensione - L'insperata qualificazione alla Conference ottenuta nell'ultima giornata di Serie A, grazie al successo esterno sull'Udinese e al contemporaneo ko casalingo della Lazio con il Lecce, sembrava una ... Scrive tuttosport.com
Pagina 1 | "Pradè tutte le strade portano a Roma, prendine una e vai a...": Fiorentina, alta tensione - Un duro striscione contro Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è stato affisso nella notte all'esterno dello stadio Franchi di Firenze. Segnala tuttosport.com