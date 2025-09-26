Tutte le strade portano a Oz | Olay Body & Secret lanciano la collezione Wicked | For Good

Metropolitanmagazine.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se pensavi che la tua doccia fosse solo un gesto quotidiano, preparati a ricrederti. Olay Body e Secret hanno appena lanciato una collezione in edizione limitata ispirata a Wicked: For Good, il capitolo finale della saga che sbarcherà al cinema il 21 novembre (mentre da noi fortunelli il 19). L’idea è semplice: trasformare prodotti come bagnoschiuma e deodorante in piccoli rituali incantati, capaci di evocare le atmosfere di Oz e le sue streghe leggendarie. Olay Body e Secret portano la magia di Wicked nella tua routine beauty. La collezione gioca su due anime opposte ma complementari. Da una parte c’è Couldn’t Be Lovelier, un mix fruttato e frizzante che richiama la luminosità di Glinda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

tutte le strade portano a oz olay body amp secret lanciano la collezione wicked for good

© Metropolitanmagazine.it - Tutte le strade portano a Oz: Olay Body & Secret lanciano la collezione Wicked: For Good

In questa notizia si parla di: tutte - strade

Arrivano le bancarelle: tutte le strade chiuse in città

Passa il maxi corteo contro Pedemontana: tutte le strade chiuse (fino a stasera)

Lavori all'Arenella, tutte le strade della zona collinare interessate dagli interventi

"Pradè tutte le strade portano a Roma, prendine una e vai a...": Fiorentina, alta tensione - L'insperata qualificazione alla Conference ottenuta nell'ultima giornata di Serie A, grazie al successo esterno sull'Udinese e al contemporaneo ko casalingo della Lazio con il Lecce, sembrava una ... Scrive tuttosport.com

Pagina 1 | "Pradè tutte le strade portano a Roma, prendine una e vai a...": Fiorentina, alta tensione - Un duro striscione contro Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è stato affisso nella notte all'esterno dello stadio Franchi di Firenze. Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Tutte Strade Portano Oz