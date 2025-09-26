Firenze, 26 settembre 2025 – Prosegue la sinergia tra il Comune di Firenze e l’ Istituto degli Innocenti per le attività a tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La Giunta di Palazzo Vecchio ha approvato una delibera che dà il via a un accordo di collaborazione triennale per la realizzazione di interventi personali, attività di monitoraggio e formazione a tutela delle famiglie. Gli incontri protetti e facilitati hanno l’importante e delicato obiettivo di favorire la relazione tra minori e genitori (o parenti e adulti in genere) provenienti da contesti difficili, di elevata conflittualità e problematicità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutela di minori e famiglie: rinnovato l’accordo tra il Comune e l’Istituto degli Innocenti