Turismo | Fabio Cenni confermato presidente regionale di Assohotel di Confesercenti Toscana
Fabio Cenni è stato confermato presidente regionale Assohotel per la Toscana, l'associazione degli albergatori di Confesercenti. L'elezione è avvenuta ieri mattina, durante l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: turismo - fabio
Turismo, l'assessore Fabio Sbaraglia entra nel consiglio di amministrazione di Visit Romagna
Il Comune di Praia a Mare, grazie al lavoro del delegato al Turismo Fabio Macri, avrà un proprio stand alla Fiera del Turismo di Rimini(TTG) 2025! L’8, 9 e 10 ottobre saremo a Rimini con Praia dei Borghi, il portale per promuovere il territorio con un sistema di - facebook.com Vai su Facebook