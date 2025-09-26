Turismo | Fabio Cenni confermato presidente regionale di Assohotel di Confesercenti Toscana

Firenzepost.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Cenni è stato confermato presidente regionale Assohotel per la Toscana, l'associazione degli albergatori di Confesercenti. L'elezione è avvenuta ieri mattina, durante l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

