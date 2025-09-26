Turismo e disabilità | provincia di Sondrio più inclusiva grazie al progetto Stai 2

È stata illustrata ieri a Palazzo Lombardia la seconda edizione del progetto 'STAI - Servizi per un turismo accessibile e inclusivo' che cogliendo l’occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026 coinvolgerà i territori delle provincie di Pavia e di Sondrio per potenziare il. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: turismo - disabilit

Turismo accessibile, non un servizio sociale ma un approccio trasversale. Scopri di più https://bit.ly/40eI6Nz #disabili #disabilityawareness #disability #disabilità #rights #support #inclusione #SuperAbileInail - X Vai su X

Luca Zaia. . Uno dei progetti più importanti per la Regione del Veneto, il "Turismo sociale e inclusivo" nato nel 2017 e che solo l'anno scorso ha coinvolto 160 ragazzi con disabilità, diventa un film. Il corto “Ovunque Luca” è stato proiettato oggi alla M - facebook.com Vai su Facebook

Turismo accessibile: 6 milioni di euro alle province di Pavia e Sondrio - È stata illustrata, giovedì 25 Settembre, a Palazzo Lombardia la seconda edizione del progetto 'STAI - Scrive valtellinanews.it

TURISMO ACCESSIBILE, OLTRE 6 MILIONI DI EURO IN ARRIVO PER I TERRITORI DI PAVIA E SONDRIO. APPROVATO IL PROGETTO STAI 2 IN VISTA DELLE OLIMPIADI E PARALIMPIADI ... - com) Milano, 3 febbraio 2025 – Risorse in arrivo per il turismo accessibile nelle province di Pavia e Sondrio. Secondo mi-lorenteggio.com