Turismo e disabilità | provincia di Sondrio più inclusiva grazie al progetto Stai 2

Sondriotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata illustrata ieri a Palazzo Lombardia la seconda edizione del progetto 'STAI - Servizi per un turismo accessibile e inclusivo' che cogliendo l’occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026 coinvolgerà i territori delle provincie di Pavia e di Sondrio per potenziare il. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: turismo - disabilit

turismo disabilit224 provincia sondrioTurismo accessibile: 6 milioni di euro alle province di Pavia e Sondrio - È stata illustrata, giovedì 25 Settembre, a Palazzo Lombardia la seconda edizione del progetto 'STAI - Scrive valtellinanews.it

TURISMO ACCESSIBILE, OLTRE 6 MILIONI DI EURO IN ARRIVO PER I TERRITORI DI PAVIA E SONDRIO. APPROVATO IL PROGETTO STAI 2 IN VISTA DELLE OLIMPIADI E PARALIMPIADI ... - com) Milano, 3 febbraio 2025 – Risorse in arrivo per il turismo accessibile nelle province di Pavia e Sondrio. Secondo mi-lorenteggio.com

