Turismo ad Arezzo trend positivo ma pesa la concorrenza sleale

Arezzo, 26 settembre 2025 – Turismo ad Arezzo, trend positivo ma pesa la concorrenza sleale Lancini (Confartigianato Turismo): “Necessario fare rete per garantire una continuità delle presenze e contrastare le strutture irregolari” Nel 2025 la provincia di Arezzo conferma un trend positivo nel settore turistico. Secondo i dati provvisori Irpet, sono stati registrati circa 665 mila arrivi e 1,81 milioni di pernottamenti, pari al 4,5% degli arrivi totali della Toscana. A trainare la crescita è la componente straniera, nonostante una flessione dei turisti provenienti dalla Germania. In ha rilasciato invece la domanda nazionale, rispetto all'immediato periodo post-pandemia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turismo ad Arezzo, «trend positivo ma pesa la concorrenza sleale»

In questa notizia si parla di: turismo - arezzo

