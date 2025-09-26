Tumore all' utero e grave endometriosi | Agnese diventa mamma con la Fecondazione Assistita
Sogno realizzato per Agnese Fina 31 anni e Fusco Saverio 40 anni entrambi da Furore che rincorrevano il sogno di diventare genitori da anni. Rivoltasi al dottor Petta Raffaele, ad Agnese era stata diagnosticata una grave forma di endometriosi con ridotta riserva ovarica. Indirizzata al Centro di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
