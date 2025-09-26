Tumore alla testa successo per la campagna di prevenzione del Cro
Grande successo al Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano per la Settimana Europea "Make Sense", la campagna internazionale dedicata alla diagnosi precoce dei tumori della testa e del collo. Anche quest'anno, il Gruppo multidisciplinare oncologico aziendale dei tumori testa-collo ha. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Tumore della testa del pancreas ‘inoperabile’. Ma a Pisa l’intervento ha successo
Dolori a testa e collo, era un tumore al cervello: Andrea muore a 44 anni
Eccezionale intervento a Frosinone: rimosso un tumore grosso come un ananas dalla testa di una 54enne
