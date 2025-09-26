Tumore alla prostata all' ospedale Piemonte parte la prevenzione

Un semplice prelievo relativo al valore Psa e una visita urologica possono aiutare a individuare precocemente la presenza di un tumore alla prostata che spesso resta per molto tempo asintomatico o quasi. All'ospedale Piemonte dell’IRCCS Bonino Pulejo di Messina è attivo il Pdta (percorso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

tumore prostata ospedale piemonteTumore alla prostata, attivo il PDTA all’Ospedale Piemonte di Messina - All’IRCCS Bonino Pulejo, presidio Piemonte di Messina, è attivo un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale dedicato al tumore della prostata. Secondo canalesicilia.it

“Messina, all'IRCCS Piemonte attivato il percorso integrato per la diagnosi e la cura del tumore prostatico” - Un semplice prelievo relativo al valore Psa e una visita urologica possono aiutare a individuare precocemente la presenza di un tumore alla prostata che spesso resta per molto tempo asintomatico o qua ... Come scrive msn.com

