Tudor su Conte e Allegri | Due persone di valori vere giuste che fanno bene al calcio

Pianetamilan.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono due le partite più attese di questo weekend di Serie A ormai alle porte. La prima è Juventus-Atalanta, in programma domani alle 18:00 all’Allianz Stadium. La seconda – ancora più attesa – è Milan-Napoli, in programma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

tudor su conte e allegri due persone di valori vere giuste che fanno bene al calcio

© Pianetamilan.it - Tudor su Conte e Allegri: “Due persone di valori, vere, giuste, che fanno bene al calcio”

In questa notizia si parla di: tudor - conte

Juve, che sgarbo a Conte: Tudor avrà il sogno di mercato del Napoli

Conte da Champions? Chivu cucirà gli strappi? E Tudor... Sette domande per sette allenatori

Di Napoli: «I partenopei di Conte devono stare attenti all’Inter di Chivu e alla Juve di Tudor. Ecco cosa penso»

tudor conte allegri dueTudor su Conte e Allegri: “Due persone di valori, vere, giuste, che fanno bene al calcio” - Sono due le partite più attese di questo weekend di Serie A ormai alle porte. Si legge su msn.com

tudor conte allegri dueTudor: "Conte e Allegri? Diversi nel modo di allenare, ma grandi allenatori e grandi personaggi" - Atalanta, ad Igor Tudor è stato chiesto un parere su Allegri e Conte, che si sfideranno a San Siro questa domenica in ... Segnala milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Tudor Conte Allegri Due