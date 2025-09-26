Tudor | Rocchi? Si è già parlato tanto non ho nulla da aggiungere
In conferenza stampa l'allenatore della Juventus chiude il botta e risposta a distanza con il designatore arbitrale Gianluca Rocchi nato dopo le proteste per l'arbitraggio di Verona-Juve dello scorso turno di campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Rigore e rosso contro l’Inter, Rocchi ‘frena’ Tudor: la moviola di Serie A
Verona Juve, Rocchi rivela: «Braccio Joao Mario? Non era rigore, decisione errata. Orban era da cartellino rosso, al VAR liquidano troppo velocemente il fatto. Tudor aveva ragione»
Rocchi: "Tudor ha ragione ma abbassi i toni o sarà gazzarra. E c'era un altro rigore contro il Napoli"
