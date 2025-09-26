Tudor rivela su Conte e Allegri | Persone di valore fanno bene al calcio Basta vedere la loro bacheca di trofei… Il messaggio ai due tecnici ex Juventus!

Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato così di Allegri e Conte nella conferenza stampa di vigilia del match con l’Atalanta. Un attestato di stima, un omaggio che va oltre la rivalità. Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, Igor Tudor ha parlato dei suoi principali avversari nella corsa allo Scudetto, Massimiliano Allegri e Antonio Conte, spendendo parole di grandissima ammirazione per i due tecnici, entrambi ex allenatori della Juventus. ALLEGRI E CONTE – «Se sento Conte? Non ci sentiamo, ci siamo visti in passato qualche volta. Basti vedere la loro bacheca di trofei, hanno vinto e non c’è più niente da commentare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor rivela su Conte e Allegri: «Persone di valore, fanno bene al calcio. Basta vedere la loro bacheca di trofei…». Il messaggio ai due tecnici ex Juventus!

In questa notizia si parla di: tudor - rivela

Cassano esalta Tudor: «Sa quello che vuole, non vende fumo e ti fa andare a 1000 all’ora!». Poi sul mercato rivela: «Per competere con Napoli e Inter bisogna prendere…»

Verona Juve, Rocchi rivela: «Braccio Joao Mario? Non era rigore, decisione errata. Orban era da cartellino rosso, al VAR liquidano troppo velocemente il fatto. Tudor aveva ragione»

Il Bianconero. . CHE DIFESA DI TUDOR! Parole PESANTI e RIVELATRICI | Perfetto su VLAHOVIC - facebook.com Vai su Facebook

Zhegrova pronto per giocare titolare? Tudor svela le sue condizioni in conferenza stampa, parlando anche del possibile rientro di Conceiçao #juventus #veronajuve #zhegrova #conceicao #tudor - X Vai su X

Tudor: «Conte e Allegri persone che fanno bene al calcio. Rocchi? Non devo rispondere a niente» - Igor Tudor, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida tra i bianconeri e l'Atalanta. ilnapolista.it scrive

Juventus: Tudor replica a Rocchi, poi la verità su Vlahovic e il messaggio a Koopmeiners e Conte - Il tecnico bianconero, Igor Tudor, replica a Rocchi che lo aveva invitato ad abbassare i toni. Segnala sport.virgilio.it