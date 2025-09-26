Tudor e il rapporto di stima con Juric | Un allenatore fantastico e sottovalutato Poi annuncia questo in vista di Juve Atalanta

Tudor e il rapporto di stima con Juric: tutte le dichiarazioni in conferenza stampa del mister della Juve. Alla vigilia di Juventus – Atalanta, una sfida che si preannuncia tesa e spettacolare, Igor Tudor riserva parole di grandissima stima per il suo collega e avversario, Ivan Juric. L’allenatore bianconero, nella consueta conferenza stampa, ha parlato del suo rapporto con il tecnico della Dea, definendolo un amico e, soprattutto, un allenatore di grande valore, spesso ingiustamente sottovalutato. Il legame tra i due allenatori croati è noto, ma Tudor ha voluto precisare la natura del loro rapporto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor e il rapporto di stima con Juric: «Un allenatore fantastico e sottovalutato». Poi annuncia questo in vista di Juve Atalanta

