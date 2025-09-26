Tudor | Conte e Allegri persone che fanno bene al calcio Rocchi? Non devo rispondere a niente

Domani pomeriggio (ore 18:00, allo Stadium) Juventus e Atalanta si affronteranno nella gara valevole per la quinta giornata di Serie A. Alla vigilia dell’incontro, Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa bianconera e parlare di temi d’attualità calcistica. Le parole di Tudor in conferenza. Come ha lavorato la squadra? «Abbiamo usato due giorni liberi per rinfrescare. Ora tre partite di fila prima della nazionale e lavorato bene. Siamo concentrati con la giusta carica». Cosa risponde a Rocchi? «Non devo rispondere a niente. Mi hanno comunicato questa robe e si va avanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tudor: «Conte e Allegri persone che fanno bene al calcio. Rocchi? Non devo rispondere a niente»

In questa notizia si parla di: tudor - conte

Juve, che sgarbo a Conte: Tudor avrà il sogno di mercato del Napoli

Conte da Champions? Chivu cucirà gli strappi? E Tudor... Sette domande per sette allenatori

Di Napoli: «I partenopei di Conte devono stare attenti all’Inter di Chivu e alla Juve di Tudor. Ecco cosa penso»

Tudor e la nuova comunicazione della Juventus: non accadeva da Antonio Conte, non è un caso - facebook.com Vai su Facebook

Zitto e Buono, #Tudor. La differenza di calendario è facilmente spiegabile, ma l'allenatore croato fa finta di non conoscerla. Già iniziata la guerra di nervi con #Conte? Si accomodi sulla stessa bicicletta di Motta... https://napolinetwork.com/focus/zitto-e-buono-tu - X Vai su X

Pagina 2 | Tudor, conferenza Juve-Atalanta: "Conceicao e l'attacco da non sbagliare, Rocchi e Cambiaso deve..." - Le parole tecnico bianconero alla vigilia della sfida di campionato contro i bergamaschi del suo amico Juric: "È un po’ sottovalutato" ... Scrive tuttosport.com

Tudor: “Rocchi? Non ho nulla da aggiungere. Mi hanno comunicato questa roba, si va avanti” - Non c'è risposta, della sua media sono contento. Segnala msn.com