Tudor | Cambiaso può giocare nei migliori club al mondo Nomina tre squadre non c'è la Juventus
Igor Tudor elogia Andrea Cambiaso e lo incita a impegnarsi ancora di più per poter ambire ai "migliori club al mondo". Ne cita tre: "Se lui decide, veramente può giocare sia al Real Madrid, sia al Manchester City, sia al Liverpool". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: tudor - cambiaso
Cambiaso torna subito protagonista con la Juventus: scelta fatta da parte di Tudor dopo il rientro dalla squalifica contro il Borussia Dortmund. Novità importanti
Gutierrez Juventus: un incastro che coinvolge Alberto Costa e…Cambiaso! Come cambierebbe la formazione di Tudor con l’eventuale arrivo del terzino
Borussia Dortmund Juve 1-2: brivido finale ma decide la doppietta di Cambiaso, segnali importanti per Tudor
Tudor: “Come sta #Conceicao! Zhegrova, #Vlahovic, Adzic, #Koopmeiners e Cambiaso è da Real” - X Vai su X
Diramata la lista ufficiale dei convocati di mister #Tudor per la trasferta di Verona. Grandi notizie: rientra #Cambiaso dalla squalifica e c'è anche #Conceicao, pienamente recuperato! Restano invece ancora fuori #Milik, #Miretti e #Rouhi. Soddisfatti della - facebook.com Vai su Facebook
Tudor: “Cambiaso può giocare nei migliori club al mondo”. Nomina tre squadre, non c’è la Juventus - Igor Tudor elogia Andrea Cambiaso e lo incita a impegnarsi ancora di più per poter ambire ai "migliori club al mondo" ... Riporta fanpage.it
Cambiaso Juventus, Tudor lo esalta: «Può giocare anche nel Real Madrid, io ci credo ma deve decidere lui». Poi annuncia un possibile cambio ruolo? Le dichiarazioni - Cambiaso Juventus, Tudor lo esalta in conferenza stampa: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sull’esterno Una vera e propria investitura, un elogio che va oltre l’aspetto tecnico e proietta un gioc ... Scrive juventusnews24.com