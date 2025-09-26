Tú sí que vales Paolo Bonolis e Rudy Zerbi | Maria De Filippi è una guida È impeccabile
Sabato 27 settembre 2025 su Canale 5 riparte Tú sí que vales: ecco cosa hanno rivelato i giudici Paolo Bonolis e Rudy Zerbi prima dell'inizio dello show serale di Canale 5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Come sarà Tu sì que vales 2025 senza Gerry Scotti e il ruolo di Paolo Bonolis: le prime anticipazioni
“Cosa è successo tra loro”. Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto, scintille alle registrazioni di Tu si que vales
Le nuove sfide di Tu sì che vales con Paolo Bonolis
Tú sí que vales, le anticipazioni della puntata di oggi, 14 ottobre - La terza puntata di Tú sí que vales, andata in onda su Canale 5 lo scorso 7 ottobre, ha raccolto davanti allo schermo televisivo ben 3. gazzetta.it scrive
Tú Sí Que Vales, Giulia De Lellis non ci sarà: la scelta di Maria De Filippi - Al via le registrazioni della nuova edizione di Tú Sí Que Vales, una vera e propria certezza per Mediaset considerati gli ottimi ascolti degli ultimi anni. Da dilei.it