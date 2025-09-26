tu si que vales al via la nuova edizione con de filippi littizzetto zerbi ferilli e la new entry bonolis

Tu Si Que Vales, al via la nuova edizione con Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e la new entry Paolo Bonolis. Sabato 27 settembre in prima serata su Canale 5 primo appuntamento con Tu Si Que Vales. Il talent show, giunto alla sua 12ª edizione, vede come protagonisti performer provenienti da tutto il mondo e di qualsiasi età che vogliono mostrare le proprie capacità artistiche nelle più disparate discipline. Tra questi: maghi, mentalisti, ballerini, acrobati, cantanti, attori, sportivi, giocolieri. tutti pronti ad esibirsi sul palco per provare a conquistare il sì dalla giuria e dal pubblico in studio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

