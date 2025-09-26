Trump vuole togliere le partite del Mondiale alle città di sinistra

Donald Trump sta valutando la possibilità di spostare la sede delle partite del Mondiale americano, se riterrà “pericolosa” la situazione nelle città americane che ospitano le partite. E per “pericoloso” il presidente degli Stati Uniti intende “di sinistra”. Lo scrive L’Equipe. Trump ha discusso di questa possibilità durante un briefing con i giornalisti nello Studio Ovale, quando gli è stato chiesto delle partite della Coppa del Mondo del prossimo anno che si terranno a Seattle e a San Francisco (sei al Levi’s Stadium). “Queste città sono gestite da estremisti di sinistra che non sanno quello che fanno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

