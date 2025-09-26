Il Presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che, di fatto, dà il via libera all’ accordo per la vendita di una quota significativa di TikTok a investitori statunitensi. Ma ciò che ha catturato l’attenzione e sollevato un’ondata di preoccupazione è la sua esplicita dichiarazione: “Se potessi renderlo 100% MAGA, lo farei”. L’accordo, annunciato ieri, prevede che investitori americani acquisiscano una quota maggioritaria di TikTok. Trump ha persino affermato che il Presidente cinese Xi Jinping avrebbe approvato l’intesa, sebbene il via libera formale da parte della Cina sia ancora in sospeso, secondo quanto riportato dal Washington Post. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Trump sogna un TikTok con un algoritmo “100% MAGA”