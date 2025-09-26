Trump sogna un TikTok con un algoritmo 100% MAGA 

Cultweb.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che, di fatto, dà il via libera all’ accordo per la vendita di una quota significativa di TikTok a investitori statunitensi. Ma ciò che ha catturato l’attenzione e sollevato un’ondata di preoccupazione è la sua esplicita dichiarazione: “Se potessi renderlo 100% MAGA, lo farei”. L’accordo, annunciato ieri, prevede che investitori americani acquisiscano una quota maggioritaria di TikTok. Trump ha persino affermato che il Presidente cinese Xi Jinping avrebbe approvato l’intesa, sebbene il via libera formale da parte della Cina sia ancora in sospeso, secondo quanto riportato dal Washington Post. 🔗 Leggi su Cultweb.it

trump sogna un tiktok con un algoritmo 100 maga160

© Cultweb.it - Trump sogna un TikTok con un algoritmo “100% MAGA” 

In questa notizia si parla di: trump - sogna

Maresca sogna l’impresa sotto gli occhi di Trump

trump sogna tiktok algoritmoTikTok USA, Trump annuncia l’accordo con Oracle: ByteDance scenderà sotto il 20% - La chiusura dell’operazione deve passare però ancora dall’approvazione ufficiale di Pechino ... Da engage.it

trump sogna tiktok algoritmoVance: “L’algoritmo di TikTok sarà sotto il controllo degli Usa” - Il vicepresidente Usa, JD Vance, ha affermato che con l'accordo l'algoritmo di TikTok sarà gestito dagli americani. Lo riporta fortuneita.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Sogna Tiktok Algoritmo