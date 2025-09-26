Nuovo giorno nuovi dazi. Sembra essere il motto del Presidente americano Donald Trump, che in nottata ha annunciato l’imposizione di nuove tariffe sull’importazione di prodotti farmaceutici, mobili e camion pesanti. Prodotti farmaceutici. Il colpo più duro arriva sui prodotti farmaceutici di marca o brevettati, che dal 1° ottobre saranno colpiti da dazi al 100%. L’annuncio, pubblicato nella notte sui social, prevede però una significativa eccezione: le tariffe non si applicheranno alle aziende che stanno «costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceutica in America». Trump ha specificato che per «costruzione» si intende «un cantiere in fase di avvio eo di costruzione», chiarendo che «non ci saranno dazi su questi prodotti farmaceutici se la costruzione è iniziata». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Trump rilancia la guerra dei dazi: nel mirino farmaci, mobili e camion pesanti