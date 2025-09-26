Trump rilancia la guerra commerciale | dazi al 100% sui farmaci 50% sui mobili e 25% sui camion

Trump alza ancora il livello dello scontro commerciale. Dal primo ottobre scatterà una nuova ondata di dazi: 100% sui farmaci di marca o brevettati, 25% sui camion pesanti e 50% sui mobili da cucina e bagno. L’annuncio arriva a poche ore dall’incontro tra il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic e il rappresentante statunitense Jamieson Greer, impegnati a discutere di un possibile abbassamento al 50% delle tariffe su acciaio e alluminio. Secondo Trump, le nuove tariffe servono a costringere le multinazionali a produrre negli Stati Uniti: non saranno colpiti i farmaci se l’azienda dimostrerà di avere un cantiere già avviato sul suolo americano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump rilancia la guerra commerciale: dazi al 100% sui farmaci, 50% sui mobili e 25% sui camion

