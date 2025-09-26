Trump rialza i dazi ma per Bruxelles non c’è da preoccuparsi E per Tajani il vero problema è l’euro forte sul dollaro

Lanotiziagiornale.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tranquillizzare e minimizzare. È la politica abbracciata dalla Commissione europea anche dopo l’ennesimo “ritocchino” deciso da Donald Trump sui Dazi. Ieri infatti la Commissione ha rassicurato che le tasse sui prodotti farmaceutici importati dall’Ue negli Usa resteranno al 15%. Il portavoce dell’Esecutivo europeo per il Commercio, Olof Gill, ha ricordato come la dichiarazione congiunta Ue-Usa firmata a seguito dell’accordo sui dazi, preveda che “gli Stati Uniti intendono garantire tempestivamente che l’aliquota tariffaria (.) applicata ai beni originari dell’Unione europea soggetti alle azioni della sezione 232 su prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname, non superi il 15%”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

trump rialza i dazi ma per bruxelles non c8217232 da preoccuparsi e per tajani il vero problema 232 l8217euro forte sul dollaro

© Lanotiziagiornale.it - Trump rialza i dazi, ma per Bruxelles non c’è da preoccuparsi. E per Tajani il vero problema è l’euro forte sul dollaro

In questa notizia si parla di: trump - rialza

trump rialza dazi bruxellesTrump annuncia dazi sui farmaci del 100 per cento: Bruxelles protesta - L’annuncio del presidente degli Stati Uniti arriva come un temporale di fine estate: ma per ora le Borse europee reagiscono bene. Lo riporta editorialedomani.it

trump rialza dazi bruxellesOra Trump annuncia dazi al cento per cento sui farmaci, l’UE rassicura: “Per noi resta il 15” - Dalla Commissione europea ottimisti che l'accordo sui dazi schermi l'Europa, anche se qualche dubbio sugli annunci di Trump resta ... eunews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Rialza Dazi Bruxelles