Trump punta il dito verso Melania lei scuote la testa | la presunta lite in elicottero

Donald Trump che punta il dito verso Melania e la first lady che scuote la testa contrariata. Sono le immagini mostrate da un video virale sui media e social media americani nel quale la coppia presidenziale, a bordo dell'elicottero Marine One di ritorno da New York, sembrano avere una piccola discussione. I due sono poi scesi dal velivolo sul South Lawn della Casa Bianca tenendosi per mano. Il caso ricorda il presunto schiaffo di Brigitte Macron al presidente francese sul volo appena arrivato ad Hanoi. La telecamera aveva immortalato la première dame che stampava la mano destra sulla guancia del marito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump punta il dito verso Melania, lei scuote la testa: la presunta lite in elicottero

