Trump punta il dito contro Melania lei scuote la testa | il momento di tensione sul Marine One

Roma, 26 settembre 2025 – Il presidente Donald Trump e la First Lady Melania Trump sono stati ripresi dalle telecamere mentre discutevano animatamente a bordo di Marine One, l’elicottero presidenziale, mercoledì sera 24 settembre 2025, dopo essere atterrati sul South Lawn della Casa Bianca. La notizia viene rilanciata dai media britannici, su tutti il Daily Mail. Nel video trasmesso da Sky News, i due sono seduti uno di fronte all'altra, reduci dalla visita all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Melania, 55 anni, appare visibilmente contrariata: scuote la testa e gesticola verso il marito, mentre Trump, 79 anni, le risponde agitando un dito accusatorio nella sua direzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump punta il dito contro Melania, lei scuote la testa: il momento di tensione sul Marine One

