Trump pronto a togliere il veto sulle armi a lungo raggio a Kiev
Le forze di difesa ucraine hanno neutralizzato 128 droni russi di vario tipo sui 154 con cui la Russia ha attaccato l'Ucraina dalla sera di ieri, 25 settembre. Come riporta Ukrinform, lo ha riferito su Facebook il Comando dell'aeronautica militare delle Forze armate dell'Ucraina. Nella scorsa notte, a partire dalle 18 di ieri, i russi hanno attaccato con 154 droni tipo Shahed e Gerbera e droni di altro tipo dalla direzione di Bryansk, Orel e Millerovo, nella Federazione Russa. Circa 80 di questi erano di tipo Shahed. L'attacco aereo è stato respinto dall'aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di difesa dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Trump pronto a rinviare i dazi al 1° agosto, le prime lettere dalla Casa Bianca: ecco le tariffe e quali sono i primi Paesi colpiti
'Putin ha detto a Trump che è pronto a vedere Zelensky'
Hamas valuta la tregua: oggi la possibile risposta al piano di cessate il fuoco. Trump pronto ad annunciarlo
askanews. . L'ex direttore dell' #FBI #JamesComey , che accusò #Trump, incriminato. Comey ha affermato di essere innocente e di essere pronto a dimostrarlo in tribunale, e in un video su Instagram dice: "Non ho paura" - #Russiagate - facebook.com Vai su Facebook
Il mondo secondo Donald #Trump: nel suo primo discorso all’#Onu dal 2020, il Presidente Usa si dice pronto a colpire Mosca con sanzioni per la guerra in Ucraina, intimando però all’Europa di smettere di comprare energia russa. - X Vai su X
L'Ue va incontro a Trump e annuncia dazi sul petrolio russo - Von der Leyen ha deciso di aggirare il veto di Orbán e Fico per costringere Ungheria e Slovacchia, gli ultimi due paesi dell’Unione europea a comprare petrolio dalla Russia, a rinunciare al greggio di ... Secondo ilfoglio.it
Trump ha chiesto a Orban di togliere il veto all’ingresso dell’Ucraina nell’Ue - Dopo la telefonata a Vladimir Putin durante il vertice con i leader europei, Donald Trump ha chiamato anche il primo ministro ungherese Viktor Orbán per esortarlo a togliere il veto all’adesione ... Lo riporta lettera43.it