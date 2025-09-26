Trump ordina di ripristinare la pena di morte a Washington | Dazi al 100% sui farmaceutici
"Dal primo ottobre tariffe al 50% per mobili da cucina e bagno". Chiuso il dossier TikTok: una società controllerà le attività americane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: trump - ordina
Trump ordina la distruzione di contraccettivi per 9,7 milioni di dollari destinati a donne in aree in crisi
Trump ordina la rimozione dei senzatetto: "Via dalle strade americane"
Washington Post: “Trump ordina distruzione di contraccettivi per i Paesi poveri”
Trump ordina istituzione task force di Memphis; dispiegamento della Guardia Nazionale Il 15 settembre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un memorandum presidenziale che istituisce la Memphis Safe Task Force, che replicherà le azioni i - facebook.com Vai su Facebook
Trump ordina bandiere a mezz’asta sulla Casa Bianca e in tutti gli Stati Uniti fino a domenica per l’assassinio di Charlie Kirk. Per gli USA un altro 11 settembre da ricordare, ma questa volta il terrorismo non viene da fuori. - X Vai su X
Trump firma ordine esecutivo per applicare la pena di morte a Washington D.C. - Il presidente Usa annuncia una stretta senza precedenti: “Chi uccide a Washington sarà punito con la pena capitale” ... Come scrive lanotiziagiornale.it
Trump firma un ordine esecutivo per ripristinare la pena di morte a Washington - Il presidente: «Se uccidi qualcuno, o se uccidi un agente di polizia, un agente delle forze dell'ordine, c'è la pena di morte» ... Da msn.com