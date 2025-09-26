Trump ordina di ripristinare la pena di morte a Washington | Dazi al 100% sui farmaceutici

"Dal primo ottobre tariffe al 50% per mobili da cucina e bagno". Chiuso il dossier TikTok: una società controllerà le attività americane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trump ordina di ripristinare la pena di morte a washington dazi al 100 sui farmaceutici

trump ordina ripristinare penaTrump firma ordine esecutivo per applicare la pena di morte a Washington D.C. - Il presidente Usa annuncia una stretta senza precedenti: “Chi uccide a Washington sarà punito con la pena capitale” ... Come scrive lanotiziagiornale.it

Trump firma un ordine esecutivo per ripristinare la pena di morte a Washington - Il presidente: «Se uccidi qualcuno, o se uccidi un agente di polizia, un agente delle forze dell'ordine, c'è la pena di morte» ... Da msn.com

