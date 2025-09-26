Trump nuovi dazi Usa su farmaci camion e mobili | chi trema ora
Donald Trump ha annunciato nuovi dazi fino al 100% sui farmaci, che riguarderanno anche camion e mobili prodotti al di fuori degli Stati Uniti. A partire dal primo ottobre, "imporremo un dazio del 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, a meno che un'azienda non costruisca il suo stabilimento farmaceutico in America", ha scritto il presidente in un post su Truth Social. In un post separato, Trump ha anche annunciato dazi del 25% su "tutti i camion pesanti prodotti in altre parti del mondo". Il presidente ha spiegato che le nuove tariffe doganali sui camion pesanti sono stati motivati da "molte ragioni, ma principalmente dalla sicurezza nazionale!". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
