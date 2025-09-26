Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato giovedì che non permetterà a Israele di annettere la Cisgiordania. “Ne abbiamo fatte abbastanza”, ha detto Trump, apparentemente riferendosi a Israele, ai giornalisti nello Studio Ovale mentre firmava ordini esecutivi non correlati alla politica mediorientale. Ha aggiunto: “ È ora di fermarsi “. Trump ha poi affermato di aver parlato giovedì con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel contesto della campagna per porre fine alla guerra a Gaza, aggiungendo di ritenere che un accordo di cessate il fuoco sia “abbastanza vicino”. “Abbiamo parlato oggi con Bibi Netanyahu e con tutti i leader del Medioriente, che sono persone fantastiche, e ci stiamo avvicinando molto a un accordo su Gaza e forse anche alla pace “, ha dichiarato il capo della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump: “Non permetterò a Israele di annettere la Cisgiordania”