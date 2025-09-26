Trump | Molto vicini a accordo su Gaza

“Siamo molto vicini a un accordo su Gaza”. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. E’ un accordo, ha aggiunto il presidente, che “riporterà indietro gli ostaggi, metterà fine alla guerra e porterà la pace. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

