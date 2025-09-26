Trump mette il veto a Netanyahu | Stop all’annessione della Cisgiordania È ora di fermarsi
«È ora di fermarsi». Donald Trump ha deciso di alzare la voce. Non più avvertimenti riservati, non più diplomazia sottotraccia. Dallo Studio Ovale il presidente americano ha scandito con chiarezza: « Non permetterò a Israele di annettere la Cisgiordania. È stato già abbastanza». Parole che pesano come macigni e che segnano un cambio di passo nella gestione del dossier mediorientale. Lo stop della Casa Bianca. L’annuncio spezza le illusioni di Benjamin Netanyahu e dei suoi alleati ultranazionalisti, che avevano promesso ai coloni l’estensione della sovranità israeliana sui territori occupati. La Casa Bianca, dopo settimane di trattative sotterranee, ha scelto il terreno pubblico per rendere palese il veto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
