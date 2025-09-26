Trump | James Comey ha mentito è un poliziotto corrotto
New York, 26 set. (askanews) - Donald Trump ha attaccato l'ex direttore dell'FBI, James Comey, incriminato per falsa dichiarazioni e ostruzione alla giustizia. "È un poliziotto corrotto, e lo è sempre stato" ha detto parlando ai giornalisti. "Non è vendetta. Riguarda anche il fatto che non si può lasciare che tutto questo continui" ha aggiunto il presidente Usa. Trump, in partenza dalla Casa Bianca per il torneo di golf Ryder Cup, nello stato di New York, ha risposto alla stampa dicendo che non esiste una "lista" di persone che vorrebbe incriminare, dopo l'ex direttore dell'FBI, ma ha previsto che ci saranno altri sotto indagine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
