Trump indica Erdogan | Lui si intende di elezioni truccate più di chiunque altro

Battuta del presidente Usa Donald Trump nel corso del suo incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nello Studio Ovale. Con Erdogan, ha detto Trump, “siamo amici da molto tempo, anche nei quattro anni in cui sono stato in esilio ingiustamente per un’elezione truccata. Lui se ne intende di elezioni truccate, più di chiunque altro”, ha affermato indicandolo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Caso Epstein, Maxwell indica 100 persone legate al pedofilo. Trump: "Mai informato che il mio nome fosse nei suoi file"
Trump indica Vance come successore: "Al momento sarebbe favorito"
L'amministrazione Trump indica un possibile collegamento tra l’uso di paracetamolo in gravidanza e l’autismo nei bambini. Gli esperti respingono la teoria, sottolineando la mancanza di prove e i rischi di allarmismo ? https://l.euronews.com/3kAA - X Vai su X
Come immagino sia capitato anche a voi, ieri sera ho ascoltato le parole di Trump alle Nazioni Unite: una sequela inaudita di falsità e assurdità che lasciano appiccicate addosso rabbia, tristezza e paura. Tra queste anche "la grande truffa del cambiamento cli - facebook.com Vai su Facebook
