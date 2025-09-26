Trump indica Erdogan | Lui si intende di elezioni truccate più di chiunque altro

Battuta del presidente Usa Donald Trump nel corso del suo incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nello Studio Ovale. Con Erdogan, ha detto Trump, “siamo amici da molto tempo, anche nei quattro anni in cui sono stato in esilio ingiustamente per un’elezione truccata. Lui se ne intende di elezioni truccate, più di chiunque altro”, ha affermato indicandolo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

