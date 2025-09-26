Trump ha annunciato nuovi dazi su farmaci mobili e camion

Linkiesta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra commerciale continua. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth nuovi dazi su una serie di prodotti, tra cui farmaci, mobile e camion, importati negli Stati Uniti, a partire dal 1 ottobre. Trump ha detto che saranno del 100 per cento sui farmaci, del 50 per cento sui mobili da cucina e da bagno, del 30 per cento sui mobili imbottiti e del 25 per cento sui camion. I dazi sui farmaci non saranno applicati se un’azienda farmaceutica ha già uno stabilimento negli Stati Uniti, o ne sta costruendo uno. La prospettiva di dazi sui prodotti farmaceutici di fabbricazione estera aveva alimentato i timori di un aumento dei prezzi dei farmaci e di una carenza di medicinali essenziali negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

trump ha annunciato nuovi dazi su farmaci mobili e camion

© Linkiesta.it - Trump ha annunciato nuovi dazi su farmaci, mobili e camion

In questa notizia si parla di: trump - annunciato

Elon Musk, annunciato nuovo partito "America Party": "Restituirò libertà a Usa, con Trump finiremo in bancarotta"

Donald Trump ha annunciato lo schieramento della Guardia nazionale a Washington D.C

Vertice Trump -Putin: e il “flop” annunciato dalla stampa militante?

trump ha annunciato nuoviTrump annuncia nuovi dazi su farmaci, mobili e camion - Donald Trump ha annunciato nuovi dazi fino al 100% sui farmaci, che riguarderanno anche camion e mobili prodotti al di fuori degli Stati Uniti. Secondo rainews.it

trump ha annunciato nuoviTrump ha annunciato nuovi dazi su farmaci, mobili e camion dal 1° ottobre - Giovedì il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth nuovi dazi su una serie di prodotti importati negli Stati Uniti, a partire dal 1° ottobre: ha detto che saranno del 1 ... Secondo ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Ha Annunciato Nuovi