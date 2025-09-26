Trump ha annunciato nuovi dazi su farmaci mobili e camion

La guerra commerciale continua. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth nuovi dazi su una serie di prodotti, tra cui farmaci, mobile e camion, importati negli Stati Uniti, a partire dal 1 ottobre. Trump ha detto che saranno del 100 per cento sui farmaci, del 50 per cento sui mobili da cucina e da bagno, del 30 per cento sui mobili imbottiti e del 25 per cento sui camion. I dazi sui farmaci non saranno applicati se un’azienda farmaceutica ha già uno stabilimento negli Stati Uniti, o ne sta costruendo uno. La prospettiva di dazi sui prodotti farmaceutici di fabbricazione estera aveva alimentato i timori di un aumento dei prezzi dei farmaci e di una carenza di medicinali essenziali negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump ha annunciato nuovi dazi su farmaci, mobili e camion

