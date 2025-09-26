Trump ha annunciato nuovi dazi su farmaci mobili e camion dal 1° ottobre

A partire dal 1 ottobre entrerà in vigore una nuova ondata di dazi americani. Il presidente Trump ha annunciato tariffe doganali del 100% sui farmaci di marca e brevettati, con l’eccezione delle aziende che decidono di aprire stabilimenti negli Stati Uniti. Previsti anche dazi del 50% su mobili da cucina e bagno, e del 25% sulle importazioni di camion pesanti. Tariffe al 100% sui prodotti farmaceutici. “A partire dal 1° ottobre 2025, imporremo Dazi del 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, a meno che un’azienda non stia costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceutica in America”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump ha annunciato nuovi dazi su farmaci, mobili e camion dal 1° ottobre

