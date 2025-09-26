Trump ha annunciato nuovi dazi dal 1° ottobre su farmaci mobili e camion

Trump ha annunciato una nuova serie di dazi dal 1° ottobre scatteranno tariffe doganali al 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, “a meno che un’azienda non stia costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceutica in America”, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti. Sempre a ottobre dazi al 50% per i mobili da cucina, da bagno e prodotti correlati, e al 25% sulle importazioni di camion pesanti. A complicare il quadro internazionale arriva l’allarme del Brasile: il ministro delle Finanze Fernando Haddad avverte che i dazi del 50% imposti dagli Stati Uniti rischiano di mettere fuori mercato numerose imprese esportatrici, incapaci di sopravvivere senza l’accesso al mercato americano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump ha annunciato nuovi dazi dal 1° ottobre su farmaci, mobili e camion

