Roma, 26 sett – A margine dell’ Assemblea generale delle Nazioni Unite, Donald Trump ha scelto di tornare al centro del gioco mediorientale. Con una dichiarazione che ha colto di sorpresa tanto Tel Aviv quanto le cancellerie europee, il presidente statunitense ha affermato: «Non permetterò a Israele di annettere la Cisgiordania. Basta, è tempo di fermarsi». La Cisgiordania e la questione delle colonie. Il messaggio è stato lanciato dopo un incontro con i principali leader arabi – tra cui i rappresentanti di Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Emirati, Qatar e Turchia – e a poche ore dal colloquio con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, arrivato a New York per il suo discorso alle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Trump frena Israele: “Stop all’annessione della Cisgiordania”