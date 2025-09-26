Trump firma un esecutivo per salvare TikTok dalla Cina ma lo vorrebbe 100% Maga

Dopo la telefonata della settimana scorsa fra il presidente americano Donal. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

Parmigiano Reggiano, con la firma di Trump i dazi passano dal 25% al 15%

Usa: la Camera approva legge di bilancio, la firma di Trump nel giorno dell'Indipendenza americana

Usa, parchi più cari per gli stranieri: Trump firma ordine esecutivo

Trump firma un esecutivo per salvare TikTok dalla Cina ma lo vorrebbe “100% Maga” - Il presidente americano ha annunciato di aver avuto il via libera da Xi Jinping per vendere la gestione della parte americana del social. Secondo ilfoglio.it

Trump firma l'ordine per salvare TikTok, l'algoritmo sarà americano - Le attività americane della piattaforma, dopo l'accordo, andranno in una nuova società che vede Oracle in prima fila per la sicurezza e comprende tra gli investitori Michael Dell e Rupert Murdoch. Segnala tg24.sky.it