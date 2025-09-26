Trump firma ordine esecutivo per applicare la pena di morte a Washington DC

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per introdurre e applicare pienamente la pena di morte a Washington D.C. L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa dallo Studio Ovale, dove Trump ha ribadito la sua linea dura contro la criminalità nella capitale. “Avete capito? Pena di morte a Washington. Se uccidi qualcuno, o se uccidi un agente di polizia, un agente delle forze dell’ordine, c’è la pena di morte”, ha dichiarato il presidente. “Non possiamo permettere che accadano omicidi. Magari la gente viene dall’Iowa per vedere il Lincoln Memorial e finisce per essere uccisa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

