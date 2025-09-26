Trump firma ordine esecutivo per applicare la pena di morte a Washington DC
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per introdurre e applicare pienamente la pena di morte a Washington D.C. L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa dallo Studio Ovale, dove Trump ha ribadito la sua linea dura contro la criminalità nella capitale. “Avete capito? Pena di morte a Washington. Se uccidi qualcuno, o se uccidi un agente di polizia, un agente delle forze dell’ordine, c’è la pena di morte”, ha dichiarato il presidente. “Non possiamo permettere che accadano omicidi. Magari la gente viene dall’Iowa per vedere il Lincoln Memorial e finisce per essere uccisa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: trump - firma
Parmigiano Reggiano, con la firma di Trump i dazi passano dal 25% al 15%
Usa: la Camera approva legge di bilancio, la firma di Trump nel giorno dell'Indipendenza americana
Usa, parchi più cari per gli stranieri: Trump firma ordine esecutivo
Trump firma il decreto: TikTok resterà in USA con Oracle e nuovi investitori. Dati americani più sicuri, accordo anche con la Cina #salvaretiktok - X Vai su X
Nella nuova galleria dei ritratti alla Casa Bianca, Donald Trump ha fatto sostituire l’immagine di Joe Biden con la foto della sua firma riprodotta da un autopen - facebook.com Vai su Facebook
Trump firma ordine esecutivo per applicare la pena di morte a Washington D.C. - Il presidente Usa annuncia una stretta senza precedenti: “Chi uccide a Washington sarà punito con la pena capitale” ... Si legge su lanotiziagiornale.it
Trump firma l'ordine per salvare TikTok, algoritmo sarà Usa - Donald Trump firma il decreto esecutivo per salvare TikTok, l'app che gli sta tanto a cuore per averlo aiutato a vincere le elezioni. Segnala msn.com