Trump firma l’ordine esecutivo per TikTok USA Vale 14 miliardi di dollari
Il presidente Donald Trump ha firmato l’ordine esecutivo che segna un passo decisivo nella lunga trattativa sul futuro di TikTok negli Stati Uniti. L’ intesa, valutata circa 14 miliardi di dollari, prevede la creazione di una nuova società americana che gestirà le attività locali dell’app, oggi usata da 170 milioni di statunitensi. Secondo quanto dichiarato dal vicepresidente J.D. Vance, il deal soddisfa i requisiti della legge sulla sicurezza nazionale del 2024, che imponeva a ByteDance, la società madre cinese, di cedere l’80% delle attività statunitensi per evitare il divieto operativo. ByteDance conserverà meno del 20% della nuova entità, garantendo così un controllo a prevalenza americana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
