Trump firma l’ordine esecutivo per salvare TikTok negli Usa | cosa prevede l’accordo con la Cina

TikTok potrà ancora essere usato negli Usa: accordo raggiunto con Pechino. Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo. Tutte le novità. Dopo il via libera della Cina, il presidente Usa Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo per salvare TikTok negli Stati Uniti. Al centro della querelle tra la Casa Bianca e il Dragone c'è sempre stata la sicurezza nazionale e l'accusa dell'America che l'algoritmo della famosa piattaforma social potesse in qualche modo utilizzare i dati dei cittadini come arma di propaganda.

