Trump firma l' ordine esecutivo per chiudere la questione TikTok | Dall' 1 ottobre dazi al 25% sull' import di camion

Tgcom24.mediaset.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La società che controllerà le attività americane di TikTok sarà valutata circa 14 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Trump firma l'ordine esecutivo per chiudere la questione TikTok | "Dall'1 ottobre dazi al 25% sull'import di camion"

Trump firma l'ordine esecutivo su TikTok: c'è l'ok di Xi Jinping. "Usa avranno il controllo dell'algoritmo" - La piattaforma passerà sotto il controllo di un consorzio statunitense capeggiato da Oracle.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firma l'ordine di delinea di tiktok - Pubblicato il 25 settembre 2025. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che delinea ...

