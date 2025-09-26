Trump fa incriminare James Comey | prima volta per un ex direttore dell’FBI
Non era mai accaduto prima, un ex direttore dell'FBI è stato incriminato: il Gran Giurì ha autorizzato due capi d'accusa contro James Comey, figura centrale delle indagini sul Russiagate, considerato da Donald Trump uno dei suoi nemici personali. Le imputazioni riguardano false dichiarazioni al Congresso e ostruzione alla giustizia.
Trump fa incriminare Comey, ex direttore dell'FBI. È la prima volta nella storia - Via libera a due capi d'accusa: dichiarazioni false al Congresso e ostruzione alla giustizia. Secondo msn.com
Incriminato James Comey, l’ex direttore Fbi che indagò su Trump - (Adnkronos) – L’ex direttore dell’Fbi James Comey che indagò su Donald Trump è stato incriminato da un ‘grand jury’ in seguito alle pressioni del presidente Usa, che solo alcuni giorni fa ha ... Scrive cn24tv.it