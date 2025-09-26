Trump fa incriminare James Comey | prima volta per un ex direttore dell’FBI

Non era mai accaduto prima, un ex direttore dellFBI è stato incriminato: il Gran Giurì ha autorizzato due capi d’accusa contro James Comey, figura centrale delle indagini sul Russiagate, considerato da Donald Trump uno dei suoi nemici personali. Le imputazioni riguardano false dichiarazioni al Congresso e ostruzione alla giustizia. Trump esulta dopo l’incriminazione di James . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

trump fa incriminare james comey prima volta per un ex direttore dell8217fbi

