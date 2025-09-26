Trump ed Erdogan smussano tutte le differenze e fanno affari
L’incontro tra Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan a Washington segna l’apice del processo di riavvicinamento tra Stati Uniti e Turch. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Russia-Ucraina, la spinta di Kiev dopo i negoziati: «Ad agosto incontro Putin-Zelensky con Trump ed Erdogan». Le condizioni di Mosca
Ucraina, Erdogan: accelerare i tempi del vertice Putin-Zelensky | Rubio: Trump sta perdendo la pazienza con Vladimir
Ucraina, Trump "sfida" Putin: "Stop al conflitto, gli darò una scadenza di 10-12 giorni" | Erdogan: "Accelerare i tempi del vertice Mosca-Kiev"
The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS: terza seduta di fila in calo con l'AI L'economia Usa cresce più del previsto #Intel spera in #Apple #TikTok: #Trump firma ordine esecutivo Turchia, #Trump a #Erdogan: stop ad acquisti greggio ru
Il presidente americano Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan, nella prima visita bilaterale dal 2019.
Gaffe di Trump su Erdogan: "Lui se ne intende di elezioni truccate, più di ogni altro..." - Subito all'inizio del punto stampa nel Salone Ovale, Trump esordisce con una gaffe che per alcuni era del tutto calcolata: "Con il presidente Erdogan siamo amici da molto tempo, anche nei quattro anni ...
INCONTRO TRUMP-PUTIN/ Tutte le debolezze che possono mettere d'accordo sul cessate il fuoco - L'Ue vuole elaborare una proposta per tenere in partita Zelensky Chissà se alla fine l'incontro tra Trump e Putin previsto ...