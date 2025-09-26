Trump ed Erdogan smussano tutte le differenze e fanno affari

Ilfoglio.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incontro tra Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan a Washington segna l’apice del processo di riavvicinamento tra Stati Uniti e Turch. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

trump ed erdogan smussano tutte le differenze e fanno affari

© Ilfoglio.it - Trump ed Erdogan smussano tutte le differenze, e fanno affari

In questa notizia si parla di: trump - erdogan

Russia-Ucraina, la spinta di Kiev dopo i negoziati: «Ad agosto incontro Putin-Zelensky con Trump ed Erdogan». Le condizioni di Mosca

Ucraina, Erdogan: accelerare i tempi del vertice Putin-Zelensky | Rubio: Trump sta perdendo la pazienza con Vladimir

Ucraina, Trump "sfida" Putin: "Stop al conflitto, gli darò una scadenza di 10-12 giorni" | Erdogan: "Accelerare i tempi del vertice Mosca-Kiev"

Gaffe di Trump su Erdogan: "Lui se ne intende di elezioni truccate, più di ogni altro..." - Subito all'inizio del punto stampa nel Salone Ovale, Trump esordisce con una gaffe che per alcuni era del tutto calcolata: "Con il presidente Erdogan siamo amici da molto tempo, anche nei quattro anni ... Segnala tg.la7.it

INCONTRO TRUMP-PUTIN/ Tutte le debolezze che possono mettere d’accordo sul cessate il fuoco - L’Ue vuole elaborare una proposta per tenere in partita Zelensky Chissà se alla fine l’incontro tra Trump e Putin previsto ... Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Trump Erdogan Smussano Tutte