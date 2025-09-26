Trump è una tragedia per Meloni
La tragedia di Trump, per il mondo libero, è un problema niente male, non solo per tutti quelli che Trump lo hanno visto arrivare, come si di. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: trump - tragedia
Trump, 'in Texas una tragedia orribile'
Inondazioni Texas, tra le 24 vittime anche la direttrice del campo estivo | I soccorritori hanno salvato 237 persone | Trump: "Tragedia orribile"
Inondazioni Texas, tra le 27 vittime anche la direttrice del campo estivo | I soccorritori hanno salvato 237 persone | Trump: "Tragedia orribile"
Dopo una settimana di sospensione, Jimmy Kimmel è tornato in onda con il suo show: "Non ho mai voluto ironizzare sulla tragedia di Charlie Kirk". L'ira di Trump: "L'ABC ne risponderà". Maria Grazia Fiorani per il Tg3 delle 14:20 del 24 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Air Force One sfiora collisione con un aereo Spirit Airlines: rischio tragedia per Trump #donaldtrump #collisione #trump #17settembre - X Vai su X
Trump è una tragedia per Meloni - E il prossimo guaio: profughi in arrivo in Europa a causa dei tagli all’Unhcr. Segnala ilfoglio.it
L'arrivo di Meloni a Washington per l'incontro con Trump e Zelensky - Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, incontrando il presidente francese Emmanuel Macron ... Come scrive ilfattoquotidiano.it