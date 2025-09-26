Ripreso dai media americani quello che sembra un confronto acceso tra il presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania sull’aereo Marine One mentre i due, mercoledì sera, atterravano alla Casa Bianc a dopo aver preso parte all’ Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Nelle immagini si vede il presidente statunitense, 79 anni, puntare il dito verso la first lady, 55 anni, mentre lei scuote la testa in risposta. L’espressione dei volti lascia intuire un confronto acceso, anche se non è chiaro quale fosse l’oggetto della discussione. In ogni caso, i due sono successivamente scesi dall’aereo presidenziale e si sono fatti fotografare mano nella mano sul South Lawn della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump e la moglie Melania: la discussione a bordo del Marine One