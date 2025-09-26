Trump e la moglie Melania | la discussione a bordo del Marine One
Ripreso dai media americani quello che sembra un confronto acceso tra il presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania sull’aereo Marine One mentre i due, mercoledì sera, atterravano alla Casa Bianc a dopo aver preso parte all’ Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Nelle immagini si vede il presidente statunitense, 79 anni, puntare il dito verso la first lady, 55 anni, mentre lei scuote la testa in risposta. L’espressione dei volti lascia intuire un confronto acceso, anche se non è chiaro quale fosse l’oggetto della discussione. In ogni caso, i due sono successivamente scesi dall’aereo presidenziale e si sono fatti fotografare mano nella mano sul South Lawn della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: trump - moglie
Strette di mano e abbracci: l’arrivo di Netanyahu e la moglie alla Casa Bianca. L’incontro con Trump
Zelensky consegna a Trump una lettera scritta da sua moglie per Melania Trump
Zelensky consegna a Trump una lettera scritta da sua moglie per Melania Trump – Il video
HuffPost Italia. . Donald Trump, in arrivo alle Nazioni Unite con la moglie Melania, si imbatte in una scala mobile che si arresta improvvisamente. Il presidente Usa e il suo staff hanno quindi dovuto proseguire salendo a piedi. "Le due cose che ho ricevuto dalle - facebook.com Vai su Facebook
Donald Trump, in arrivo alle Nazioni Unite con la moglie Melania Trump, si imbatte in una scala mobile che si arresta improvvisamente $trump $scalamobile $onu - X Vai su X
La discussione animata tra Donald e Melania Trump a bordo del Marine One - (LaPresse) Le telecamere dei media americani hanno ripreso un'apparente discussione animata tra il presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania sull'aereo Marine One mentre i due, mercoledì sera, a ... msn.com scrive
La diplomazia parallela di Melania: vertici con mogli e mariti dei leader. «Aiutiamo insieme i bambini» - La first lady lancia un'iniziativa internazionale con incontri periodici alla Casa Bianca. Da corriere.it