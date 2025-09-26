Trump | Dal 1° ottobre dazi al 100% su farmaceutici di marca o brevettati al 50% per mobili da cucina e bagno
Il presidente ha firmato l'ordine esecutivo per chiudere la questione TikTok: sarà creata una società per controllarne le attività americane e sarà valutata circa 14 miliardi di dollari.
Trump conferma le tariffe al 15% concordate con l'Ue. Canada punito, borse giù. In vigore il 7 agosto, a ottobre per le navi | Le misure
Gaza, gruppo di ex ostaggi chiede a Trump di porre fine alla guerra | Onu: Hamas riconosciuto colpevole di "crimini di violenza sessuale" negli attacchi del 7 ottobre
Netanyahu: “Con Trump presidente forse nessun 7 ottobre”
A fine ottobre per @libribompiani "Nobody's girl", l'atteso memoir di Virginia Giuffre (che preoccupa Trump) #Epstein #GhislaineMaxwell #Trump #libri #abusi #violenza
Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale sul recente rapporto della Commissione Onu, ha definito gli attacchi del 7 ottobre "un genocidio ai massimi livelli". Alla domanda sul documento delle Nazioni Unite, che accusa Israel
Trump, nuova ondata di dazi: 100% sui farmaci, 50% sui mobili, 25% sui camion - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una nuova tornata di pesantissimi dazi sulle importazioni di alcuni beni.
Trump, dazi al 100% su farmaceutici di marca o brevettati - A partire dal primo ottobre "imporremo dazi al 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, a meno che un'azienda non stia costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceuti ...