© Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Dal 1° ottobre dazi al 100% su farmaceutici di marca o brevettati, al 50% per mobili da cucina e bagno"

Trump conferma le tariffe al 15% concordate con l'Ue. Canada punito, borse giù. In vigore il 7 agosto, a ottobre per le navi | Le misure

Gaza, gruppo di ex ostaggi chiede a Trump di porre fine alla guerra | Onu: Hamas riconosciuto colpevole di "crimini di violenza sessuale" negli attacchi del 7 ottobre

Netanyahu: “Con Trump presidente forse nessun 7 ottobre”

trump 1176 ottobre daziTrump, nuova ondata di dazi: 100% sui farmaci, 50% sui mobili, 25% sui camion - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una nuova tornata di pesantissimi dazi sulle importazioni di alcuni beni. Da repubblica.it

trump 1176 ottobre daziTrump, dazi al 100% su farmaceutici di marca o brevettati - A partire dal primo ottobre "imporremo dazi al 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, a meno che un'azienda non stia costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceuti ... Si legge su ansa.it

